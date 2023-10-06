Турбується за Крим: Шольц виключає можливість постачати Taurus в Україну, — Politico

Зі слів канцлера Олафа Шольца, його турбує, що доведеться передати Україні координати російських військових цілей. Це означатиме, що Німеччина глибше долучиться до війни проти РФ.

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Наприкінці вересня 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що протягом одного-двох тижнів буде прийнято рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. З ним погоджувалась очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн: вона використала слово "негайно", підтвердивши можливість постачання. Однак 5 жовтня Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що питання з Taurus далеке від вирішення. Про деталі заяви політика написало видання Politico.

Зі слів очільника уряду Німеччини, "на цей момент" він має два виправдання для відмови від постачання Taurus. По-перше, для цього потрібно внести зміни у Конституцію. По-друге, це призведе до ескалації відносин з Росією.

Заяви Шольца пролунали в Гранаді (Іспанія), де відбувався саміт країн ЄС. Політик нагадав, що війна триватиме довго і ще є час на прийняття рішення. Також перелічив ознаки ескалації: ЗСУ отримає від Німеччини геолокацію військових цілей РФ, а це означатиме, що ФРН "візьме більш глибоку участь у війні". Крім того, Україна зможе дістати до Кримського мосту, і цим Шольц "дуже стурбований".

Крилаті ракети Taurus — що відомо

Taurus — авіаційна крилата ракета, яка здатна летіти на відстань до 500 км і досягати швидкості 1100 км/год. Орієнтовна вартість — близько 1 млн дол. Якби ЗСУ мали б таку ракету, то могли дістати до баз РФ в Криму і навіть до Кримського мосту.

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Про можливість постачання Taurus ЗМІ почали активно повідомляти з серпня 2023 року. Однак пройшло вже два місяці, а рішення досі не прийняте. При цьому німецькі політики роблять заяви, які суперечать одна одній. Зокрема, коли Бундестаг підтверджує можливість надання, тоді як Шольц — вкотре сумнівається та заперечує і чекає поставок ATACMS.

Тим часом США допустили можливість надання Україні ракет ATACMS, які запускають з установки РСЗВ HIMARS. Однак з'ясувалось, що прийнято рішення щодо менш далекобійних снарядів касетного типу. Втім досі не відомо, чи прийнято рішення і чи надійдуть ATACMS в Україну.

Нагадуємо, в Україні продовжують розвивати власне виробництво сучасної зброї. Зокрема, днями показали пуск ракети С-200, яку переробили для ударів по наземних цілях. Також з'явились повідомлення щодо морського дрона "Марічка", який може дістати російські кораблі у Чорному морі.