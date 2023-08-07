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"Накривають південний берег Криму": у Бундестазі зійшлися на передачі ЗСУ ракет Taurus, — нардеп

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Фото: MBDA Deutchland | Офіційних рішень про передачу ракет Taurus Україні поки що немає

За словами народного депутата Єгора Чернєва, ключові парламентські фракції зійшлися на тому, що Україні потрібні далекобійні ракети, які можуть охоплювати всі тимчасово окуповані території.

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У Бундестазі, імовірно, досягнуто згоди щодо передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus для Збройних сил України. Про це 7 серпня написав народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, німецькі парламентарії стверджують, що ключові фракції в парламенті досягли консенсусу щодо передачі Збройним силам України крилатих ракет Taurus, які мають дальність ураження 500 кілометрів.

Чернєв підкреслив, що дальність польоту цих ракет охоплює всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

"Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо офіційного рішення", — написав Чернєв.

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Варто зазначити, що до коаліції керівних партій Федеративної Республіки Німеччина входять Соціал-демократична партія Німеччини, Партія зелених і Вільна демократична партія.

Що відомо про ракети Taurus

Згідно з відкритими джерелами, ракета Taurus KEPD 350/150 є підзвуковою авіаційною оперативно-тактичною крилатою ракетою великої дальності класу "повітря-поверхня", призначеною для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

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Фото: Wikipedia

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить близько 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг. Максимальна дальність польоту перевищує 500 км.

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Нагадаємо, 3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні не передали ракети Taurus, оскільки вони мають "особливу далекобійність".

Раніше, 27 травня, Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. А кількома днями раніше представник партії ХДС і експерт з оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.