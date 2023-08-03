"Занадто далекобійні": у Німеччині пояснили відмову передати Україні ракети Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він не бачить нагальної потреби в наданні далекобійних ракет Україні. Він акцентував увагу на тому, що США також підтримують цю позицію.
Україні не були передані ракети Taurus з боку Німеччини, оскільки вони мають "особливу далекобійність". США також відмовилися надати далекобійні ракети. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesschau.
Пісторіус прокоментував відмову передати ракети Taurus з "особливою далекобійністю" Україні, зробивши акцент на тому, що США також не надають Україні далекобійні ракети.
Він наголосив, що Німеччина відіграє провідну роль у наданні Україні підтримки в галузі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.
"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція", — пояснив він.
Через це Пісторіус не бачить нагальної потреби в наданні ракет Taurus Україні.
Що відомо про далекобійні ракети Taurus
Це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей. Taurus є прямим конкурентом крилатої ракети Storm Shadow, спільної англо-французької розробки.
Насправді ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows, їхні відмінності дуже незначні. Обидва види ракет можна використовувати дуже гнучко, але дальність дії Taurus трохи більша.
Характеристики ракети:
- максимальна дальність стрільби: 350 (150 для KEPD-150) км;
- швидкість польоту: 0.6-0.95 М;
- КВО: 3 м;
- стартова маса: 1360 кг;
- маса бойової частини: 481 кг.
Нагадаємо, 23 травня представник німецької ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер заявив, що Німеччина має передати Україні далекобійні ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів.
3 червня полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант висловив думку, що російську армію потрібно позбавити думки про її можливу перемогу і відправити Україні дійсно потужну зброю. Йшлося про ракети ATACMS.