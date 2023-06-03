"Бойовий звір": британський полковник заявив, що ATACMS змінять хід війни з РФ (відео)

За словами військового експерта Глена Гранта, американські ракети стирають ворожі об'єкти з лиця землі. Таке озброєння дасть Росії зрозуміти, що гра закінчена.

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Російську армію треба позбавити думки про її можливу перемогу та відправити Україні справді потужну зброю. Про це повідомив 3 червня в ефірі каналу "Еспресо" полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Грант.

"ATACMS — це зовсім інший бойовий звір, не схожий на те, що є в Україні. З такою зброєю ви можете знищувати реальні об'єкти. Не спалювати, а стирати їх з лиця землі", — прокоментував він.

Військовий експерт навів приклад фотографій міністерства оборони Сербії після нападу НАТО.

Грант вважає, що Путін міг би давно застосувати ядерну зброю в Україні

"Якщо ви їх бачили, то розумієте, яку шкоду може завдати такої зброї. Тому адміністрація (президента США Джо) Байдена вважає, що це може порушити межі ведення традиційної війни", — додав Грант.

На його думку, президент Росії Володимир Путін міг би давно застосувати ядерну зброю, оскільки причин для цього мав багато. США мають надати ЗСУ ракети ATACMS, оскільки це дасть Росії зрозуміти, що гра закінчена, додав він.

"Поки цього не сталося, Росія думає, що якщо вони продовжать війну, у них є шанс на перемогу. Треба позбавити їх цієї думки, зробивши Україну настільки сильною і потужною, щоб вони усвідомили, що нічого в них не вийде", — розповів полковник.

Після відправлення ракет ATACMS Кремлю доведеться сісти за стіл переговорів, сказав він.

Нагадаємо, що у Байдена 29 травня заявили про розгляд питання передачі Києву далекобійних ракет ATACMS. Снаряди вражають цілі на відстані до 300 км.

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес 15 травня заявив, що якби ЗСУ мали ракети ATACMS, вони давно б знищили Чорноморський флот РФ.