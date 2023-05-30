"Все ще у грі": США розглядають можливість постачання Україні ATACMS, — Байден (відео)

Масовані обстріли Києва, за словами голови Білого дому, не є несподіванкою, тому союзники мають передати Києву все озброєння, якого він потребує.

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Президент США Джо Байден заявив, що питання передавання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. Про це у вівторок, 29 травня, Байден повідомив, відповідаючи на запитання журналістів перед вильотом з Вашингтона до Делавера, повідомляє пресслужба Білого дому.

На уточнювальне питання журналістів під час брифінгу президента США, про можливе передавання Україні далекобійних ракет ATACMS у межах нового пакету військової допомоги для України, Байден відповів, що це питання "все ще у грі".

Також президент США зазначив, що загострення конфлікту в Україні не є несподіванкою, тому Америка прагнутиме надавати Києву все необхідне.

ATACMS для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність передавання Києву далекобійних ракет ATACMS, які здатні уражати цілі на відстані приблизно 300 км. Проте США у відповідь на прохання України відмовляли.

Тоді Вашингтон хвилювався про виснаження своїх запасів, а також ескалацію російсько-українського конфлікту, якщо Київ завдасть удару там, "де не хотілося б".

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, з військової точки зору у США не так багато ATACMS, і потрібно переконатися в тому, чи вистачить їм самим.