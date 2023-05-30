"Все еще в игре": США рассматривают возможность поставки Украине ATACMS, — Байден (видео)

Массированные обстрелы Киева, по словам главы Белого дома, не являются неожиданностью, поэтому союзники должны передать Киеву все вооружение, в котором он нуждается.

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Президент США Джо Байден заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Об этом во вторник, 29 мая, Байден сообщил, отвечая на вопрос журналистов перед вылетом из Вашингтона в Делавэр, сообщает пресс-служба Белого дома.

На уточняющий вопрос журналистов во время брифинга президента США, о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках нового пакета военной помощи для Украины, Байден ответил, что данный вопрос "все еще в игре".

Также президент США отметил, что обострение конфликта в Украине не является неожиданностью, поэтому Америка будет стремиться предоставлять Киеву все необходимое.

ATACMS для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не раз делал заявления о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии примерно 300 км. Однако США в ответ на просьбы Украины отвечали отказом.

Тогда Вашингтон волновался об истощении своих запасов, а также эскалации российско-украинского конфликта, если Киев нанесет удар там, "где не хотелось бы".

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, с военной точки зрения у США не так уж много ATACMS, и нужно удостовериться в том, хватит ли им самим.