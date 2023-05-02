"Фантомная история": Резников объяснил, почему США не передают Украине ракеты ATACMS

По словам министра обороны, в мире не так много таких дальнобойных ракет, к тому же в Вашингтоне опасаются, что Киев нанесет удар там, "где не хотелось бы".

Related video

Соединенные Штаты не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в мире их немного, а также потому что в Белом доме опасаются, что ВСУ могут нанести удар по территории России. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном во вторник, 2 мая.

По словам Резникова, даже если США предоставят Украине 1-2 ракеты, это не изменит ситуацию на фронте, к тому же, встанет вопрос о дальнейших поставках. При этом он отметил, что ракетные системы залпового огня HIMARS сперва тоже получили в виде двух установок и 24 ракет, однако позже таких систем стало значительно больше.

"Дальше надо было показать, что наши военные умеют этим пользоваться серьезно и корректно. Показали. Теперь мы имеем достаточное количество пусковых установок, плюс Mars II, плюс М270 MLRS, и французские LRU. Вот 4 системы мы имеем, и к ним поступают ракеты", — отметил Резников.

Глава Минобороны Украины также подчеркнул, что в Вашингтоне до сих пор побаиваются, что Киев пересечет "красные линии" в отношении ракетных ударов по территории Российской Федерации.

"Но тут еще, конечно, вот эта фантомная история с "красными линиями", 300 километров, "вдруг будет нанесен удар, там, где бы не хотелось". Потому что все равно руководитель любой страны мечтает войти в историю как миротворец. Нобелевская премия мира все равно остается хорошим соблазном", — резюмировал Резников.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Ракету можно запускать из уже имеющихся у Вооруженных сил Украины РСЗО M270 MLRS и HIMARS.

Напомним, 1 апреля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что Штаты пока не готовы передавать Украине ракеты большей дальности MGM-140 ATACMS. Однако Вашингтон рассматривает другие варианты, чтобы Вооруженные силы Украины имели больше возможностей на поле боя, например, ударные беспилотники.

Ранее, в феврале текущего года, СМИ сообщали, что США не могут передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их дефицита. По информации журналистов, в Вашингтоне предупредили украинских коллег, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем.