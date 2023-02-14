Дефицит снарядов: США не смогут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, — Politico

По информации журналистов, недавно официальные лица США предупредили украинских коллег, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем. В то же время Украина рассматривает обходные пути для получения ракет ATACMS, в частности — покупку их у стран-союзников.

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Администрация президента США Джо Байдена сообщила властям Украины, что Вашингтон не сможет поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Причина — дефицит снарядов, в Белом Доме обеспокоены, что этого количества не хватит для обеспечения своих потребностей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четыре источника.

По информации журналистов, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Украины, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем. В американском Минобороны считают, что переброска ATACMS на фронт приведет к сокращению американских запасов и подорвет готовность вооруженных сил США к будущим боевым действиям.

Кроме того, американские власти беспокоятся, что ВСУ будут использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России, которая пригрозила тем, что такой исход будет означать пересечение "красной черты" со стороны США.

Американский чиновник рассказал изданию, что Вашингтон хочет сохранить определенный уровень дальнобойных боеприпасов на американских складах. Однако он отметил, что есть и "другие способы" предоставить украинской армии наносить удары по российским целям.

"При любом пакете мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, одновременно предоставляя Украине то, что ей необходимо на поле боя. Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые для нанесения ударов по целям", — отметил он.

В то же время Украина рассматривает обходные пути для получения ракет ATACMS. Украинские власти могут запросить одобрение Вашингтона для покупки таких снарядов у союзной страны, используя военное финансирование США. Ракеты этого типа есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Что известно о ракетах ATACMS?

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля" с дальностью до 300 км. Ее различные варианты оснащения носят названия: MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Для запуска снарядов можно использовать реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Напомним, 1 февраля СМИ писали, что в новый пакет помощи США войдут ракеты большой дальности. По информации журналистов, в Вашингтоне отклонили запрос Киева на ATACMS, однако могут предоставить ВСУ ракеты GLSDB, с радиусом действия примерно 150 км.

Ранее, 20 января, телеканал CNN сообщал, что Великобритания может передать Украине аналог ATACMS для дальнобойных ударов. По данным журналистов, Лондон готов занять лидирующие позиции в вопросе поставок более тяжелого и современного оружия.