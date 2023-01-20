Великобритания может передать Украине аналог ATACMS для дальнобойных ударов, – CNN

По данным журналистов, Лондон готов занять лидирующие позиции в вопросе поставок более тяжелого и современного оружия.

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Соединенные Штаты отказываются передать Украине малые баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность поражения до 300 км. Поэтому Лондон готов передать Киеву аналогичные боеприпасы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Великобритания заняла более агрессивную позицию в вопросе поддержки Украине. По данным журналистов, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставить системы для дальних ударов по врагу. Однако Штаты выступают против этой идеи, уверяют журналисты.

"Что касается вопроса ATACMS, я думаю, что мы как бы придерживаемся позиции "согласны не соглашаться" по этому вопросу", — заявил замглавы Пентагоны Колин Каль.

Утверждается, что в ходе встречи 19 января между представителями Украины и Великобритании, Киев попросил Лондон взять на себя лидирующую роль в поставке дальнобойного оружия. Источник издания говорит, что Украина хочет, чтобы британцы убеждали союзных глав МИД и министров обороны о том, что для победы нужны дальнобойные ракеты и это оперативная необходимость.

"Основной посыл (на заседании в Рамштайне) будет заключаться в большей поддержке, более тяжелом вооружении и более современном вооружении. Потому что это борьба за наша ценности, борьба за демократию, и нам просто нужно доказать, что демократия побеждает тирания", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг призывая союзников усиливать Украину еще больше.

Напомним, 19 января глава МИД Украины Алексей Кулеба заявил, что Украина разблокировала поставки практически все виды вооружений, кроме дальнобойных ракет и самолетов.

18 января СМИ писали, что США готовятся передать Украине крылатые бомбы GLSDB, однако информация не подтвердилась.