Великобританія може передати Україні аналог ATACMS для далекобійних ударів, – CNN

За даними журналістів, Лондон готовий зайняти лідируючі позиції у питанні постачання важчої та сучасної зброї.

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Сполучені Штати відмовляються передати Україні малі балістичні ракети ATACMS, які мають дальність ураження до 300 км. Тому Лондон готовий передати Києву аналогічні боєприпаси. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Великобританія зайняла більш агресивну позицію щодо підтримки України. За даними журналістів, деякі британські офіційні особи висловили готовність поставити системи для дальніх ударів по ворогові. Проте Штати виступають проти цієї ідеї, запевняють журналісти.

"Що стосується питання ATACMS, я думаю, що ми як би дотримуємося позиції "згодні не погоджуватися" з цього питання", — заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.

Стверджується, що під час зустрічі 19 січня між представниками України та Великобританії, Київ попросив Лондон взяти на себе лідируючу роль у постачанні далекобійної зброї. Джерело видання каже, що Україна хоче, щоб британці переконували союзних глав МЗС та міністрів оборони про те, що для перемоги потрібні далекобійні ракети і це оперативна необхідність.

"Основний посил (на засіданні в Рамштайні) полягатиме у більшій підтримці, більш тяжкому озброєнні та сучаснішому озброєнні. Тому, що це боротьба за наші цінності, боротьба за демократію, і нам просто потрібно довести, що демократія перемагає тиранію", — заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг закликаючи союзників посилювати Україну ще більше.

Нагадаємо, 19 січня глава МЗС України Олексій Кулеба заявив, що Україна розблокувала постачання практично всіх видів озброєнь, крім далекобійних ракет і літаків.

18 січня ЗМІ писали, що США готуються передати Україні крилаті бомби GLSDB, проте інформація не підтвердилася.