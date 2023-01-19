Залишилися літаки та ракети: Україна розблокувала постачання всіх видів озброєнь, — Кулеба

За словами глави МЗС України, Росія ще спробує здобути перемогу на полі бою, а тому треба зробити все, щоб цього не допустити.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вдалося розблокувати надання партнерами практично всіх видів озброєнь, які необхідні для перемоги у війні з Росією. Залишилися лише домогтися поставок винищувачів і далекобійних ракет. Про це він заявив у процесі панельної дискусії в Українському домі у швейцарському Давосі, пише Укрінформ.

За словами Кулеби, це потребує часу. Усі партнери мають ухвалити відповідне рішення, проте зрештою Україна отримує те, що просить. Міністр упевнений, що на початку російського вторгнення західні партнери відмовлялися постачати зброю, особливо коли йшлося про складні системи.

За словами Кулеби, Україна усвідомлює, що РФ збирається перемогти на полі бою, а тому головне завдання полягає у тому, щоб завадити цьому та деокупувати всі території. Перемога настане тоді, коли останній російський солдат покине Україну.

"Ми розуміємо, наскільки важливим є нинішній рік, ми усвідомлюємо наміри Росії. Ми повинні бути готові до її спроб перемогти на полі бою і не допустити цього. Але наші цілі у війні залишаються незмінними — повне відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах", — сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Крим також є частиною України. За його словами, півострів нічим не відрізняється від Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей країни, які потрібно звільнити від російських загарбників.

Також, як сказав глава МЗС, головною метою також можна назвати і правосуддя, репарації, повоєнну відбудову, гарантії того, що РФ більше не вторгнеться.

"Але повернення контролю над усією українською територією стане базовою перемогою. Без цього все інше в принципі буде неможливим", — сказав Кулеба.

Раніше Фокус писав, що Резніков і Кулеба звернулися до партнерів за допомогою. За словами міністрів, ЗСУ необхідно посилити сучасною і маневреною бронетехнікою для того, щоб РФ не реалізувала план зі знищення України та українського народу.

Також повідомлялося, що Кулеба заявив, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard. Глава українського МЗС зазначив пом'якшення позицій західних країн щодо постачання Києву озброєнь. За його словами, представники деяких не наважуються заявляти про свої плани, якщо на такий крок не піде Німеччина.

Ще нагадаємо, що глава МЗС заявив, що в Путіна залишився лише один варіант і він не хоче його приймати. Так, замість того, щоб дивитися правді в очі та шукати вихід, російський президент кидає на війну дедалі більше ресурсів у спробі здобути перемогу.