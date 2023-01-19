Остались самолеты и ракеты: Украина разблокировала поставки всех видов вооружений, — Кулеба

По словам главы МИД Украины, Россия еще попытается одержать победу на поле боя, а потому нужно сделать все, чтобы этого не допустить.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удалось разблокировать предоставление партнерами практически всех видов вооружений, необходимых для победы в войне с Россией. Остались лишь добиться поставок истребителей и дальнобойных ракет. Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе, пишет Укринформ.

По словам Кулебы, это требует времени. Все партнеры должны принять соответствующее решение, однако в конечном итоге Украина получает то, что просит. Министр уверен, что в начале российского вторжения западные партнеры отказывались поставлять оружие, особенно, когда речь шла о сложных системах.

По словам Кулебы, Украина осознает, что РФ собирается победить на поле боя, а потому главная задача состоит в том, чтобы помешать этому и деоккупировать все территории. Победа наступит тогда, когда последний российский солдат покинет Украину.

"Мы понимаем, насколько важен нынешний год, мы осознаем намерения России. Мы должны быть готовы к ее попыткам победить на поле боя и не допустить этого. Но наши цели в войне остаются неизменными – полное восстановление территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", — сказал глава МИД.

Министр отметил, что Крым также является частью Украины. По его словам, полуостров ничем не отличается от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей страны, которые нужно освободить от российских захватчиков.

Также, как сказал глава МИД, к главной цели также можно отнести и правосудие, репарации, послевоенное восстановление, гарантии того, что РФ более не вторгнется.

"Но возвращение контроля над всей украинской территорией станет базовой победой. Без этого все остальное в принципе будет невозможно", – сказал Кулеба.

Ранее Фокус писал, что Резников и Кулеба обратились к партнерам за помощью. По словам министров, ВСУ необходимо усилить современной и маневренной бронетехникой для того, чтобы РФ не реализовала план по уничтожению Украины и украинского народа.

Также сообщалось, что Кулеба заявил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Глава украинского МИДа отметил смягчение позиций западных стран по вопросу поставок Киеву вооружений. По его словам, представители некоторых не решаются заявлять о своих планах, если на такой шаг не пойдет Германия.

Еще напомним, что глава МИД заявил, что у Путина остался только один вариант и он не хочет его принимать. Так, вместо того, чтобы смотреть правде в глаза и искать выход, российский президент бросает на войну все больше ресурсов в попытке одержать победу.