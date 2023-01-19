"РФ планирует масштабное наступление": Резников и Кулеба обратились к партнерам за помощью

По словам министров, ВСУ необходимо усилить современной и маневренной бронетехникой для того, чтобы РФ не реализовала план по уничтожению Украины и украинского народа.

Related video

Армия РФ еще обладает существенным преимуществом в количестве войск, вооружений и военной техники. Оккупанты планируют активизировать боевые действия, поэтому Украине нужен качественно новый уровень помощи. Об этом сообщается в совместном заявлении министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится уже почти год, война остается самым большим вызовом для международной безопасности со времен Второй мировой войны. Россия не меняет планов и планирует разрушить одну из крупнейших стран Европы и уничтожить 45-миллионный украинский народ.

В своем обращении министры благодарят партнеров в укреплении оборонного потенциала Украине, помощь оказывает более 50 стран мира. Однако РФ сохраняет преимущество в количестве:

войск

вооружений

военной техники

Кремль планирует и дальше активизировать боевые действия.

"Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в частности, и угроза нового полномасштабного наступления российских сил является очень реальной", — подчеркивается в заявлении.

Поэтому Украина обращается ко всем странам-партнерам с призывом усилить военную помощь. Неотложенно острой потребностью является необходимость усиления армии современной бронетехникой. В заявлении поблагодарили Великобританию за смелое решение передать Украине роту танков Challenger 2, а также попутно обратились к странам, у которых на вооружении есть Leopard 2. Их нужно передать украинской армии для защиты территориальной целостности Украины и исключительно в пределах границ.

"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу", — призвали Резников и Кулеба.

Напомним, по данным СМИ, США планируют передать Украине БМП Bradley и ББМ Stryker в новом пакете военной помощи на 2,5 млрд долларов.

Также 19 января СМИ сообщили, что Швеция передаст Украине одну из самых автоматизированных САУ Archer в рамках усиления военной помощи для Украины.