"РФ планує масштабний наступ": Резніков і Кулеба звернулися до партнерів за допомогою

За словами міністрів, ЗСУ необхідно посилити сучасною та маневреною бронетехнікою для того, щоб РФ не реалізувала план зі знищення України та українського народу.

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Армія РФ ще має істотну перевагу в кількості військ, озброєння та військової техніки. Окупанти планують активізувати бойові дії, тому Україні потрібний якісно новий рівень допомоги. Про це повідомляється у спільній заяві міністра оборони Олексія Резнікова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває майже рік, війна залишається найбільшим викликом для міжнародної безпеки з часів Другої світової війни. Росія не змінює планів і планує зруйнувати одну з найбільших країн Європи та знищити 45-мільйонний український народ.

У своєму зверненні міністри дякують партнерам у зміцненні оборонного потенціалу України, допомогу надає понад 50 країн світу. Однак РФ зберігає перевагу в кількості:

військ

озброєнь

військової техніки

Кремль планує і надалі активізувати бойові дії.

"Спроба реваншу Росії через її невдачі у війні проти України, зокрема, і загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", — наголошується у заяві.

Тому Україна звертається до всіх країн-партнерів із закликом посилити військову допомогу. Невідкладно гострою потребою є необхідність посилення армії сучасною бронетехнікою. У заяві подякували Великій Британії за сміливе рішення передати Україні роту танків Challenger 2, а також попутно звернулися до країн, які мають на озброєнні Leopard 2. Їх потрібно передати українській армії для захисту територіальної цілісності України і виключно в межах кордонів.

"Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та внести свої практичні внески до цієї ініціативи", — закликали Резніков і Кулеба.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США планують передати Україні БМП Bradley та ББМ Stryker у новому пакеті військової допомоги на 2,5 млрд доларів.

Також 19 січня ЗМІ повідомили, що Швеція передасть Україні одну з найбільш автоматизованих САУ Archer у рамках посилення військової допомоги для України.