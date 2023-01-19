ЗСУ отримають САУ Archer: Швеція посилює військову підтримку України, — ЗМІ

За даними журналістів, артилерійські установки перед відправкою знімуть із запасів та модернізують. Військові експерти називають Archer точним інструментом для завдання "хірургічних" ударів.

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Уряд Швеції 19 січня може оголосити про передачу Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Archer. Про це повідомило шведське видання Expressen із посиланням на урядові документи.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр оборони Пол Йонсон організують пресконференцію щодо посилення військової підтримки України, зазначило видання.

"Уряд має дати доручення збройним силам готуватися до передачі Україні артилерійських систем", — зазначається у повідомленні.

[ + – ] Постачання САУ Archer відбудуться не відразу після рішення уряду

Джерела ще однієї шведської газети Aftonbladet уточнили, що для ЗСУ готують пакет військової допомоги, що включає "важче обладнання", зокрема, бронетранспортери.

Швеція не передаватиме Україні німецькі танки Leopard 2, оскільки Німеччина не дала добро на їхній реекспорт. САУ Archer, за даними ЗМІ, відправлять не одразу після рішення уряду.

"Установки мають бути підготовлені та модернізовані перед відправкою до України. Їх зберігали в секретному місці кілька років", — кажуть співрозмовники.

Уряд має можливість зробити внесок у допомогу Україні за допомогою передової системи озброєння Archer, зазначила газета Dagens Nyheter.

"Ця робота триває, ми її обов'язково доведемо до кінця. Проєкт САУ Archer знаходиться у процесі планування", — цитує видання Крістерссона.

Про передачу Україні САУ Archer говорив наприкінці жовтня минулого року шведський підполковник Петер Ліден. Швеція могла б відправити Україні 12 із наявних 48 артилерійських систем.

САУ Archer — на що здатна артустановка?

Archer — шведська САУ на базі шасі Volvo A30D 6х6, її створила компанія BAE Systems. Перша артилерійська установка з'явилася у 2010 році, а у 2016 році Archer надійшла на озброєння шведської армії.

[ + – ] САУ Archer має скорострільність до 9 пострілів за хвилину

САУ оснащена 155-мм гарматою, його довжина — 52 калібру. Система керування вогнем комп'ютеризована. Максимальна дальність ураження цілей — 40 км звичайними снарядами та до 60 високоточними типу Excalibur. Максимальна швидкість пересування — до 70 км/год.

Боєкомплект установки — 21 снаряд в автоматі заряджання. Швидкострільність САУ — до 9 пострілів за хвилину.

Автоматизація робить Archer точним інструментом контрбатарейної боротьби та "хірургічних" ударів у режимі "маневр-вогонь-маневр", пише Defence Express.

Archer концептуально не створено для "завалювання" снарядами ворожої армії у режимі 24/7, зазначають експерти.

Нагадаємо, що німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann на початку 2023 року почала виробляти колісні САУ RCH-155 для України. Установка має дальність стрілянини до 40 км звичайними снарядами та до 80 км високоточними Vulcano.

Армія Литви 30 грудня минулого року підписала контракт на закупівлю 18 французьких САУ Caesar. Завдяки цьому литовські військові відновлять боєздатність після постачання техніки Україні.