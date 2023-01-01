У Німеччині розпочалося виробництво найновіших САУ RCH-155 для України.

Колісні самохідки призначені для завдання ударів, а потім швидкої зміни позиції. ЗСУ отримають 18 RCH-155.

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Німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann (KMW) розпочала виробництво колісних САУ RCH-155 для України. Про це повідомляє Ніколас Драммонд у Твіттері.

31 грудня радник виробника KMW заявив, що компанія розпочала виробництво новітніх колісних САУ для української армії.

"Іноді об'єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH-155 для України", — написав Драммонд.

Під двома перевіреними рішеннями, найімовірніше, мається на увазі те, що башта встановлюється від САУ Pzh2000, а в якості шасі виступає популярний БТР Boxer. У такій комбінації машина має найвищу мобільність, а також бойову потужність.

Колісна САУ RCH-155 має дальність стрільби до 40 км звичайними снарядами та до 80 км високоточними Vulcano. По шосе максимальна швидкість сягає 100 км/год. Завдяки цьому САУ чудово підходить для тактики "бій-біжи". Екіпаж машини складає всього дві людини, бійці здатні виконувати завдання командира, водія та оператора вогню RCH-155.

Швидкострільність самохідної установки складає до 9 пострілів за хвилину, а боєкомплект складається з 30 снарядів. Раніше передбачалося, що САУ отримає Бундесвер до 2025 року. Терміни отримання машин українською армією невідомі.

Нагадаємо, 7 грудня Німеччина анонсувала передачу Україні 18 артустановок RCH-155.

21 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що подальші поставки САУ Caesar в Україну залежать від переговорів із Данією, які їх замовили для своєї армії.