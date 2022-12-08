Швидкісний брат Pzh2000: у чому особливість САУ RCH-155, які отримають ЗСУ з Німеччини

RCH-155 побудована на базі БТР Boxer, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км/год по шосе. Разом із високою скорострільною САУ чудово підходить для тактики "бий-біжи".

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Німеччина офіційно оголосила про плани передати Україні дивізіон із 18 колісних самохідних артустановок RCH-155. Це сучасна розробка, яка посилить українську армію. Про це повідомляє Defense Express.

RCH-155 — це розробка компанії Kraus-Maffei Wegmann. Як і Pzh2000, артустановка відрізняється високим рівнем автоматизації всіх систем, а вежа в машині безлюдна.

Машини настільки нові, що Україна стане першим у світі оператором RCH-155. Тому єдине питання — терміни виготовлення. Спочатку у Бундесвері планували отримати 18 САУ до 2025 року.

Як зазначали німецькі ЗМІ, міністр оборони Олексій Резніков запросив поставку САУ ще в липні, і лише зараз її схвалили та офіційно оголосили про наміри передати їх.

Чим особлива САУ RCH-155?

Як зазначають у виданні, RCH-155 чимось схожа на Pzh 2000, які вже є у ЗСУ. Відмінності полягають у основі. У RCH-155 — це колісне шасі від БТР Boxer, а у Pzh 2000 вона гусенична від танка Leopard. Також у новинки безпілотна та повністю автоматизована вежа. Завдяки цьому екіпаж машини складає всього дві людини. Вони здатні виконувати відразу кілька функцій командира, водія або оператора вогню RCH-155.

Завдяки колісному шасі від БТР, самохідна артустановка здатна розвивати швидкість до 100 км/год шосе, що є ідеальним варіантом для тактики "бий-біжи". Також у RCH-155 високий темп стрільби — до 9 пострілів за хвилину. Боєкомплект складає 30 снарядів, а максимальна дальність стрільби до 54 км. Якщо ж стріляти боєприпасами Vulcano, то дальність зростає до 80 км. Такі снаряди українська армія закупила у Німеччини.

Нагадаємо, 7 грудня Німеччина анонсувала передачу Україні артустановок RCH 155.

Раніше у Швеції заявили, що вони не виключають постачання Україні САУ Archer.