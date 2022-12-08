Скоростной брат Pzh2000: в чем особенность САУ RCH-155, которые получат ВСУ из Германии

RCH-155 построена на базе БТР Boxer, что позволяет ей развивать скорость до 100 км/ч по шоссе. Вместе с высокой скорострельную САУ отлично подходит для тактики "бей-беги".

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Германия официально объявила о планах передать Украине дивизион из 18 колесных самоходных артустановок RCH-155. Это современная разработка, которая усилит украинскую армию. Об этом сообщает Defense Express.

RCH-155 — это разработка компании Kraus-Maffei Wegmann. Как и Pzh2000, артустановка отличается высоким уровнем автоматизации всех систем, а башня в машине необитаема.

Машины настолько новые, что Украина станет первым в мире оператором RCH-155. Поэтому единственный вопрос — сроки изготовления. Изначально в Бундесвере планировали получить 18 САУ до 2025 года.

Как отмечали немецкие СМИ, министр обороны Алексей Резников запросил поставку САУ еще в июле, и только сейчас ее одобрили и официально объявили о намерениях передать их.

Чем особенна САУ RCH-155?

Как отмечают в издании, RCH-155 чем-то похожа на Pzh 2000, которые уже есть в ВСУ. Отличия заключаются в базе. У RCH-155 — это колесное шасси от БТР Boxer, а у Pzh 2000 она гусеничная от танка Leopard. Также у новинки беспилотная и полностью автоматизированная башня. Благодаря этому экипаж машины составляет всего два человека. Они способны выполнять сразу несколько функций — командира, водителя или оператора огня RCH-155.

Благодаря колесному шасси от БТР, самоходная артустановка способна развивать скорость до 100 км/ч по шоссе, что является идеальным вариантом для тактики "бей-беги". Также у RCH-155 высокий темп стрельбы — до 9 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 30 снарядов, а максимальная дальность стрельбы до 54 км. Если же вести стрельбу боеприпасами Vulcano, то дальность возрастает до 80 км. Такие снаряды украинская армия закупила у Германии.

Напомним, 7 декабря Германичя анонсировала передачу Украине артустановок RCH 155.

Ранее в Швеции заявили, что они не исключают поставки Украине САУ Archer.