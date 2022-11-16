Швеція підготувала найбільший пакет військової допомоги Україні: чи увійдуть у нього САУ Archer

У новому постачанні на 287 млн доларів передбачено постачання засобів ППО і боєприпасів. У Міноборони країни планують нарощувати допомогу нашій державі.

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Україна отримає новий пакет військової допомоги на 287 млн доларів зі Швеції. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, у новий пакет військової допомоги увійдуть комплекси протиповітряної оборони.

"Це найбільший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. …Ми йдемо саме за українським списком пріоритетів того, що, на їхню думку, їм потрібно саме зараз", — підкреслив Крістерссон.

Також міністр оборони Пал Джонсон заявив, що у новий пакет увійдуть:

система ППО

боєприпаси

інше озброєння

Водночас не називають, який саме комплекс отримає Україна. Натомість найпріоритетнішу зброю ЗСУ не отримають. Йдеться про самохідну артустановку Archer, яку Україна офіційно запросила. Однак у Міноборони не виключають, що в майбутньому машину передадуть нашій країні.

У Defense Express припускають, що ЗСУ можуть отримати ЗРК RBS 70, здатний уражати цілі на дальності до 9 км на висоті до 5 км. Також вони мають на озброєння ракетні системи MIM-23B HAWK, які також можуть стати підкріпленням для українських засобів ППО.

Нагадаємо, у Швеції заявили, що вони змінюють оборонну політику та постачатимуть Україні ракетні комплекси RBS 70 та іншу зброю.

Раніше шведський офіцер заявляв, що Україна може отримати 12 САУ Archer.