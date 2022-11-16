Швеция подготовила самый крупный пакет военной помощи Украине: войдут ли в него САУ Archer

В новой поставке на 287 млн долларов предусмотрена поставка средств ПВО и боеприпасов. В Минобороны страны планируют наращивать помощь нашей стране.

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Украина получит новый пакет военной помощи на 287 млн долларов из Швеции. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, в новый пакет военной помощи войдут комплексы противовоздушной обороны.

"Это самый большой пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. …Мы следуем именно украинскому приоритетному списку того, что по их мнению, им нужно именно сейчас", — подчеркнул Кристерссон.

Также министр обороны Пал Джонсон заявил, что в новый пакет войдут:

система ПВО

боеприпасы

другое вооружение

При этом не называется, какой именно комплекс получит Украина. Вместе с тем наиболее приоритетное оружие ВСУ не получат. Имеется в виду самоходная артустановка Archer, которую Украина официально запросила. Однако в Минобороны не исключают, что в будущем машину будут переданы нашей стране.

В Defense Express предполагают, что ВСУ могут получить ЗРК RBS 70, способный поражать цели на дальности до 9 км на высоте до 5 км. Также у них есть на вооружение ракетные системы MIM-23B HAWK, которые также могут стать подкреплением для украинских средств ПВО.

Напомним, в Швеции заявили, что они меняют оборонную политику и будут поставлять Украине ракетные комплексы RBS 70 и другое оружие.

Ранее шведский офицер заявлял, что Украина может получить 12 САУ Archer.