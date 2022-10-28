Швеция может передать Украине 12 САУ Archer, – шведский офицер

Самоходные артустановки способны вести стрельбу на дистанцию до 60 км с автоматизированной системой управления огнем и высокой точностью.

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Украинская армия может получить на вооружение 12 САУ Archer из 48, которые есть в Швеции. Об этом сообщил в интервью Svenska Dagbladet подполковник Петер Лиден.

Список необходимого вооружения для украинской армии засекреченный, однако Украина публично заявляла, что хочет получить от Швеции САУ Archer. Проведя анализ, Петер Лиден заявил, что они могли бы передать в ВСУ 12 САУ Archer. При этом на вооружении шведской армии находится 48 таких САУ.

Archer — это шведская самоходная гаубица на базе шасси Volvo A30D с колесной формулой 6х6. Разработала гаубицу компания BAE Systems. Первый прототип был построен в 2010 году, а спустя 6 лет Archer поступил на вооружение шведской арии. САУ оснащается 155-мм пушкой длиной 52 калибра. Система управления огнем компьютеризованная.

Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км обычными снарядами и до 60 с высокоточными боеприпасами по типу Excalibur, а боекомплект составляет 21 снаряд в автомате заряжания. САУ обладает высокой скорострельностью до 9 выстрелов в минуту. Запас хода самоходной артиллерии составляет 500 км, а максимальная скорость до 70 км/ч.

Напомним, в конце августа стало известно, что Швеция выделяет новый пакет военной помощи для Украины. Его состав не разглашается. Однако глава МИД Украины Кулеба заявил, что наша страна запросила САУ Archer, ЗРК RBS 70 и боеприпасы.