Швеция выделяет новый пакет военной помощи Украине: что могут получить ВСУ

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запросил САУ Archer, ЗРК RBS 70 и боеприпасы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с премьер-министром Швеции Магдалиной Андерссон и главой МИД Анн Линде. Украинская сторона запросила САУ и ПВО для обороны.

Украинский глава МИД поблагодарил Швецию за помощь, но на седьмом месяце войны Украина по-прежнему нуждается в оружии. Швеция выделяет новый транш помощи на сумму 1 млрд крон — 90 млн долларов. Половина из нее в качестве военной помощи.

"Как бы странно это ни звучало, лучший способ сохранения человеческих жизней, в том числе гражданских, и спасения украинских городов и сел от разрушения – это предоставление Украине больше оружия. Чтобы мы могли отбить российскую агрессию и российскую армию", — заявил Кулеба.

Поэтому Украина запросила ЗРК RBS 70 и САУ Archer вместе с дополнительными поставками боеприпасов.

Что известно о САУ Archer?

Archer — это шведская 155-мм САУ, которая входит в концерн компании BAE Systems. Поступила в шведскую армию в 2016 году. На вооружении имеется около 24 установок.

Основные характеристики:

калибр — 155 мм

длина ствола — 52 калибра

скорострельность — 8-9 выстрелов в минуту

боекомплект — 21 снаряд

максимальная эффективная дальность стрельбы — 60 км

максимальная скорость — 60 км/ч

Напомним, ранее в Швеции заявили, что они могут начать производство оружия для Украины.

Также Фокус перевел статью о поставках оружия из Норвегии в Украину.