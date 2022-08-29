Швеция выделяет новый пакет военной помощи Украине: что могут получить ВСУ
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запросил САУ Archer, ЗРК RBS 70 и боеприпасы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с премьер-министром Швеции Магдалиной Андерссон и главой МИД Анн Линде. Украинская сторона запросила САУ и ПВО для обороны.
Украинский глава МИД поблагодарил Швецию за помощь, но на седьмом месяце войны Украина по-прежнему нуждается в оружии. Швеция выделяет новый транш помощи на сумму 1 млрд крон — 90 млн долларов. Половина из нее в качестве военной помощи.
"Как бы странно это ни звучало, лучший способ сохранения человеческих жизней, в том числе гражданских, и спасения украинских городов и сел от разрушения – это предоставление Украине больше оружия. Чтобы мы могли отбить российскую агрессию и российскую армию", — заявил Кулеба.
Поэтому Украина запросила ЗРК RBS 70 и САУ Archer вместе с дополнительными поставками боеприпасов.
Что известно о САУ Archer?
Archer — это шведская 155-мм САУ, которая входит в концерн компании BAE Systems. Поступила в шведскую армию в 2016 году. На вооружении имеется около 24 установок.
Основные характеристики:
- калибр — 155 мм
- длина ствола — 52 калибра
- скорострельность — 8-9 выстрелов в минуту
- боекомплект — 21 снаряд
- максимальная эффективная дальность стрельбы — 60 км
- максимальная скорость — 60 км/ч
Напомним, ранее в Швеции заявили, что они могут начать производство оружия для Украины.
Также Фокус перевел статью о поставках оружия из Норвегии в Украину.