Швеція виділяє новий пакет військової допомоги Україні: що можуть отримати ЗСУ

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив САУ Archer, ЗРК RBS 70 та боєприпаси.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон та главою МЗС Анн Лінд. Українська сторона запросила САУ та ППО для оборони.

Український глава МЗС подякував Швеції за допомогу, але на сьомому місяці війни Україна, як і раніше, потребує зброї. Швеція виділяє новий транш допомоги на суму 1 млрд крон — 90 млн доларів. Половина з неї як військова допомога.

"Хоч би як це дивно звучало, найкращий спосіб збереження людських життів, зокрема цивільних, і порятунку українських міст і сіл від руйнування — це надання Україні більше зброї. Щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", — заявив Кулеба.

Тому Україна запросила ЗРК RBS 70 та САУ Archer разом із додатковими постачаннями боєприпасів.

Що відомо про САУ Archer?

Archer — це шведська 155-мм САУ, яка входить до концерну компанії BAE Systems. Вступила до шведської армії у 2016 році. На озброєнні є близько 24 установок.

Основні характеристики:

калібр — 155 мм

довжина ствола — 52 калібру

скорострільність — 8-9 пострілів за хвилину

боєкомплект — 21 снаряд

максимальна ефективна дальність стрілянини — 60 км

максимальна швидкість — 60 км/год

Нагадаємо, раніше у Швеції заявили, що вони можуть розпочати виробництво зброї для України.

Також Фокус переклав статтю про постачання зброї з Норвегії до України.