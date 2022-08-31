Швеция раскрыла детали нового военного пакета для ВСУ: что получит Украина

В МИД Швеции заявили, что они рассмотрят просьбу украинского министра Дмитрия Кулебы о поставках САУ Archer и ПЗРК RBS70.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде раскрыла детали о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн крон. Об этом она написала в Твиттере.

Швеция выделяет уже 7 пакет военной помощи для Украины. Большая часть его состоит из артиллерийских боеприпасов, которые нужны для ВСУ. Линде отмечает, что это не последний таковой пакет. Управление материальных средств и обороны вместе с Вооруженными силами рассмотрят возможность предоставления шведских САУ Archer и ПЗРК RBS70.

Ранее на встрече главы МИД Украины Дмитрий Кулеба с шведскими коллегами запросил больше оружия ВСУ. Швеция могла бы передать Украине САУ Archer и зенитно-ракетные комплексы RBS70 вместе с боеприпасами.

Напомним, 29 августа Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Общая сумма помощи составляет 90 млн долларов.

Также мы писали о том, что в Швеции могут начать производство оружия для Украины. Заводские линии могут разместить в нескольких странах, например в Польше.