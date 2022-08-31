Швеція розкрила деталі нового військового пакету для ЗСУ: що отримає Україна

В МЗС Швеції заявили, що вони розглянуть прохання українського міністра Дмитра Кулеби про постачання САУ Archer та ПЗРК RBS70.

Міністриня закордонних справ Швеції Анн Лінде розкрила деталі про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн крон. Про це вона написала у твітері.

Швеція надає вже 7 пакет військової допомоги для України. Більшість його складається з артилерійських боєприпасів, які потрібні для ЗСУ. Лінде зазначає, що це останній такий пакет. Управління матеріальних засобів та оборони разом із Збройними силами розглянуть можливість надання шведських САУ Archer та ПЗРК RBS70.

Раніше на зустрічі глави МЗС України Дмитро Кулеба зі шведськими колегами запросив більше зброї ЗСУ. Швеція могла б передати Україні САУ Archer і зенітно-ракетні комплекси RBS70 разом із боєприпасами.

Нагадаємо, 29 серпня Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Загальна сума допомоги складає 90 млн доларів.

Також ми писали про те, що у Швеції можуть розпочати виробництво зброї для України. Заводські лінії можуть розмістити у кількох країнах, наприклад, у Польщі.