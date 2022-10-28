Швеція може передати Україні 12 САУ Archer, – шведський офіцер

Самохідні артустановки здатні стріляти на дистанцію до 60 км з автоматизованою системою управління вогнем і високою точністю.

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Українська армія може отримати на озброєння 12 САУ Archer із 48, які є у Швеції. Про це повідомив в інтерв'ю Svenska Dagbladet підполковник Петер Ліден.

Список необхідного озброєння для української армії є засекреченим, проте Україна публічно заявляла, що хоче отримати від Швеції САУ Archer. Провівши аналіз, Петер Ліден заявив, що вони могли б передати до ЗСУ 12 САУ Archer. Водночас на озброєнні шведської армії перебувають 48 таких САУ.

Archer — це шведська самохідна гаубиця на базі шасі Volvo A30D із колісною формулою 6х6. Розробила гаубиця компанія BAE Systems. Перший прототип збудований у 2010 році, а через 6 років Archer надійшов на озброєння шведської арії. САУ оснащується 155-мм гарматою завдовжки 52 калібру. Система керування вогнем комп'ютеризована.

Максимальна дальність стрільби складає 40 км звичайними снарядами і до 60 з високоточними боєприпасами типу Excalibur, а боєкомплект складає 21 снаряд в автоматі заряджання. САУ має високу скорострільність до 9 пострілів за хвилину. Запас ходу самохідної артилерії складає 500 км, а максимальна швидкість до 70 км/год.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Швеція виділяє новий пакет військової допомоги для України. Його склад не розголошують. Однак глава МЗС України Кулеба заявив, що наша країна запросила САУ Archer, ЗРК RBS 70 та боєприпаси.