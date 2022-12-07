Германия передаст Украине артиллерийские установки RCH 155: что о них известно (видео)

Немецкие САУ могут стрелять дальнобойными снарядами VULCANO и EXCALIBUR. Украинская армия получит 18 таких машин.

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Правительство Германии передаст украинским войскам самоходные артиллерийские установки RCH 155, о поставках которых Министерство обороны Украины просило в июле этого года. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте немецкого ведомства.

Федеральное правительство Германии сообщило, что намерено поставить Украине 18 единиц RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155). Колесные установки производятся немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

RCH 155: что о них известно

155-мм установки имеют длину ствола 52 калибра и созданы на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8. Техника оснащена автоматизированным башенным артиллерийским модулем AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы "PzH 2000". Экипаж установки рассчитан всего на два человека, боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов.

Общая боевая масса артустановки составляет 39 тонн, масса модуля AGM – 12,5 тонн, на машине установлен дизельный двигатель MTU объемом 815 л. Дальность стрельбы составляет 40 км и 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды VULCANO (80 км в зависимости от конфигурации) и EXCALIBUR (около 60 км в зависимости от конфигурации).

Ранее мы писали, что в рамках нового пакета ВСУ получат от немецких партнеров инженерную технику.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не о всей поставляемой Украине технике заявляется публично.