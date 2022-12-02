"Россияне даже не представляют": в СНБО рассказали о поставках оружия Украине

В ходе общения с журналистами Алексей Данилов рассказал, что россияне не представляют, что их ждет после победы Украины. И добавил, что со временем страны Запада разрешат публично говорить о масштабах военной помощи нашей стране.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не о всей западной помощи можно говорить публично. Об этом он сказал во время интервью в эфире программы "Есть вопросы".

На вопрос журналистки о том, почему союзники Украины не спешат снабжать ВСУ дальнобойным оружием, Данилов ответил, что не о всех поставках вооружения можно рассказывать. Он отметил, что со временем страны Запада разрешат публично высказываться о масштабах военной помощи Украине.

"Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, когда услышат об оружии, которое дают нам наши партнеры", — говорит Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что у Российской Федерации нет шансов победить в войне с Украиной. По словам Данилова, в РФ также это понимают. В подтверждение своим словам, политик упомянул о высказывании российской журналистки Маргариты Симоньян о грядущем суде в Гааге над причастными к войне россиянами.

Ранее Данилов также отреагировал на высказывание Симоньян о приезде в "гостеприимный Киев". Секретарь СНБО завил, что украинцы будут "плевать на могилы российских солдат".

Еще Фокус писал о том, как Алексей Данилов отреагировал на ликвидацию иранских инструкторов в оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что Иран продолжает отрицать поставки своего вооружения Российской Федерации. При этом в Тегеране не могут предоставить доказательства своей непричастности.

Напомним, что Данилов рассказал, как прекратить ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины. По его мнению, данную проблему могут решить поставки ракет высокой дальности от союзников.