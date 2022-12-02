"Росіяни навіть не уявляють": в РНБО розповіли про постачання зброї Україні

Під час спілкування із журналістами Олексій Данілов розповів, що росіяни не уявляють, що на них чекає після перемоги України. І додав, що згодом країни Заходу дозволять публічно говорити про масштаби військової допомоги нашій країні.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що не про всю західну допомогу можна говорити публічно. Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі програми "Є питання".

На запитання журналістки про те, чому союзники України не поспішають постачати ЗСУ далекобійною зброєю, Данілов відповів, що не про всі постачання озброєння можна розповідати. Він зазначив, що згодом країни Заходу дозволять публічно висловлюватись про масштаби військової допомоги Україні.

"Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що на них чекає після нашої перемоги, коли почують про зброю, яку дають нам наші партнери", — говорить Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Росія не має шансів перемогти у війні з Україною. За словами Данілова, в РФ теж це розуміють. На підтвердження своїх слів, політик згадав про висловлювання російської журналістки Маргарити Симоньян про майбутній суд у Гаазі над причетними до війни росіянами.

Раніше Данілов також відреагував на висловлювання Симоньян про приїзд до "гостиного Києва". Секретар РНБО заявив, що українці "плюватимуть на могили російських солдат".

Ще Фокус писав, як Олексій Данілов відреагував на ліквідацію іранських інструкторів в окупованому Криму. Він наголосив, що Іран продовжує заперечувати постачання свого озброєння Російській Федерації. При цьому в Тегерані не можуть надати доказів своєї непричетності.

Нагадаємо, що Данілов розповів, як припинити ракетний обстріл критичної інфраструктури України. На його думку, цю проблему можуть вирішити постачання ракет високої дальності від союзників.