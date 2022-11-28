Найефективніше рішення: у РНБО натякнули, як Україні вийти з енергетичної кризи

За словами Олексія Данілова, ракети високої дальності для українських військових надовго відбили б в окупантів бажання атакувати критичну інфраструктуру України.

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Ситуацію, що склалася в енергетичній системі України (у тому числі й проблему блекаутів), може вирішити передача ЗС нашої країни від союзників ракет високої дальності. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на своїй сторінці у твіттері.

"Найкраще та найефективніше вирішення енергетичної проблеми для України — ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно заощадити на генераторах", — зазначив секретар РНБО.

Зазначимо, що раніше секретар РНБО вже коментував ситуацію з масовою атакою ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України. Він назвав "трансформаторною армією" ЗС російських окупантів через обстріл 23 листопада.

"Друга трансформаторна — тепер офіційно про російську армію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ", — написав Данілов.

Данілов також назвав російських окупантів "покидьками", які вже намагалися позбавити Україну пального, а світ — зерна.

Крім того, секретар РНБО висловив упевненість, що українці зможуть впоратися і з енергетичним фронтом.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 листопада, незважаючи на воєнний стан у країні й удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі, успішно запустили 99,7% котелень. Особливі зусилля наразі спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей.

Фокус також писав, що українським енергетикам 24 листопада вдалося відновити електропостачання в усіх регіонах після ракетних ударів РФ. Першими світло отримали об'єкти критичної інфраструктури.