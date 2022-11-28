Наиболее эффективное решение: в СНБО намекнули, как Украине выйти из энергетического кризиса

По словам Алексея Данилова, ракеты высокой дальности для украинских военных надолго отбили бы у оккупантов охоту атаковать критическую инфраструктуру Украины.

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Сложившуюся ситуацию в энергетической системе Украины (в том числе, и проблему блэкаутов), может решить передача ВС нашей страны от союзников ракет высокой дальности. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Твиттере.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", – отметил секретарь СНБО.

Отметим, что ранее секретарь СНБО уже комментировал ситуацию с массовой атакой ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Он назвал "трансформаторной армией" ВС российских оккупантов из-за обстрелов 23 ноября.

"Вторая трансформаторная – теперь официально о российской армии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ", — написал Данилов.

Данилов также назвал российских оккупантов "подонками", которые уже пытались лишить Украину горючего, а мир – зерна.

Кроме того, секретарь СНБО выразил уверенность, что украинцы сумеют справиться и с энергетическим фронтом.

Напомним, в Украине по состоянию на 28 ноября, несмотря на военное положение в стране и удары ВС РФ по критической инфраструктуре, успешно запустили 99,7% котельных. Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей.

Фокус также писал, что украинским энергетикам 24 ноября удалось восстановить электроснабжение во всех регионах после ракетных ударов РФ. Первыми свет получили объекты критической инфраструктуры.