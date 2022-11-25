"Вторая трансформаторная": Данилов высмеял армию РФ за удары по инфраструктуре Украины

По словам Алексея Данилова, российские военные, которые хвастались, что возьмут Киев за три дня, оказались способными только к войне с трансформаторами и подстанциями.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны назвал "трансформаторной армией" ВС российских оккупантов из-за обстрелов 23 ноября энергетической инфраструктуры Украины. Свой пост Алексей Данилов разместил на личной странице в Твиттере.

"Вторая трансформаторная – теперь официально о российской армии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ", — написал Данилов.

Таким образом секретарь СНБО обыграл популярную в российских СМИ фразу о том, что ВС РФ занимают второе место в рейтинге армий мира.

Данилов также назвал российских оккупантов "подонками", которые уже пытались лишить Украину горючего, а мир – зерна.

Он также выразил уверенность, что украинцы сумеют справиться и с энергетическим фронтом.

[ + – ] Алексей Данилов потроллил российскую армию у себя в Твиттере Фото: Скриншот

Блэкаут в Украине: что произошло в стране 23 ноября

В среду, 23 ноября, ВСРФ выпустили по Украине рекордное количество ракет. Все они были направлены на поражение критической энергетической инфраструктуры нашей страны. В результате этого большинство регионов Украины погрузились во тьму. В домах украинцев исчезли отопление и вода.

Кроме того, в результате ракетных ударов оккупантов по жилым домам, снова погибли мирные жители.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как ВСУ выгоняют российских оккупантов с украинской земли. По словам министра, Украина смогла доказать, что российская армия на самом деле далеко не "вторая в мире".

Фокус также писал, что украинским энергетикам 24 ноября удалось восстановить электроснабжение во всех регионах после ракетных ударов РФ. Первыми свет получили объекты критической инфраструктуры.