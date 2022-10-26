"Бумажный тигр": Резников рассказал, как ВСУ выгоняют российских оккупантов с украинской земли

По словам министра, Украина смогла доказать, что российская армия на самом деле далеко не "вторая в мире".

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Глава Минобороны Украины Алексей резников заявил, что контрнаступление ВСУ в херсонской области затормозилось из-за погодных условий. Так, на юге страны активно идут дожди, а потому продвигаться вперед куда труднее. Об этом он заявил в интервью американскому каналу Fox News.

Министр сказал, что Вооруженные силы Украину используют тактику, при которой деоккупируют украинскую территорию километр за километром.

"И мы продолжим это делать", — заявил глава Минобороны.

В том же интервью Резников высказался и об армии противника. Так, российских оккупантов министр сравнил с "Бумажным тигром", это никакая не вторая армия мира, как многие аналитики считали до 24 февраля 2022 года.

Резников напомнил, что многие политические лидеры были уверены в том, что Украина падет за 72 часа после начала полномасштабной войны с Россией.

"Мы доказали, что у нас был другой сценарий. Мы нанесли им поражение, мы отбросили их и продолжаем побеждать", — сказал министр.

Кроме того, он заявил, что Украина в скором времени может получить ракеты ATACMS, а также новые западные танки и истребители.

Ранее Фокус сообщал, что Штайнмайер пообещал Украине предоставить 2 установки MARS, 4 PzH 2000 и системы ПВО. Немецкий президент убежден, что Украине нужен справедливый мир. А тот, который предлагает Путин, приведет к новой войне.

Еще напомним, что Ходжес рассказал, почему Запад не может закрыть украинское небо. По словам американского военного, Запад думал, что РФ будет атаковать порты, аэродромы и другие объекты военного значения, а не многоквартирные жилые здания.

Также сообщалось, что украинские мастера превратили пикап Mitsubishi в носителя РСЗО "Град". На месте кузова в Mitsubishi L200 смонтировали пусковую установку БМ-21 "Град" на поворотной платформе. Направляющие для ракет сняли с подбитой российской РСЗО.