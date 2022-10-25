"Ракеты Кремля против многоэтажек": Ходжес рассказал, почему Запад не может закрыть украинское небо

По словам американского военного, Запад думал, что РФ будет атаковать порты, аэродромы и другие объекты военного значения, а не многоквартирные жилые здания.

Related video

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Запада нет возможности полностью закрыть небо над Украиной и удовлетворить запрос Киева. Об этом он заявил на канале Фейгин LIVE.

По его словам, на Западе, в частности, в США не думали о том, что Россия будет использовать многомиллионные ракеты для атак на украинские гражданские многоэтажки.

"Мы думали, что требованиями будут защитить аэродромы, морские порты", — сказал Ходжес.

[ + – ] Ходжес про ПВО для Украины

На том же канале советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что президент РФ Владимир Путин боится получить по лицу от Владимира Зеленского. Именно поэтому он не будет ехать на саммит G20.

Также, по словам Арестовича, есть вероятность, что Путин находится в таком состоянии, в котором его уже нельзя показывать людям.

"Они просто боятся "опускания" лица. Да и Зеленский непредсказуемый. Он может просто подойти и дать по морде на камеру", — заявил советник ОП.

Ранее Фокус писал, что Штайнмайер пообещал Украине предоставить 2 установки MARS, 4 PzH 2000 и системы ПВО. Немецкий президент убежден, что Украине нужен справедливый мир. А тот, который предлагает Путин, приведет к новой войне.

Также сообщалось, что в ОП не видят смысла в "дипломатическом урегулировании" войны. Западные политики, по словам Михаила Подоляка, должны продолжать помогать Украине, а не приближать триумф Владимира Путина.

Еще напомним, что Германия передаст ВСУ современный мобильный госпиталь стоимостью 9 миллионов евро. В систему госпиталя входят отделение неотложной помощи, сортировочная, операционная, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационная и аптека.