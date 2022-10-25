Под ключ: Германия передаст ВСУ современный мобильный госпиталь стоимостью 9 миллионов евро

В систему госпиталя входят отделение неотложной помощи, сортировочная, операционная, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационная и аптека.

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Немецкая компания Rheinmetall сообщила, что при поддержке правительства ФРГ в 2023 году поставит ВСУ современный полевой госпиталь "под ключ". В компании уточнили, что в сентябре Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочернее предприятие Rheinmetall, получило от Министерство обороны Украины заказ стоимостью 9 млн евро. В эту сумму помимо оборудования входит обучение медиков работе с системой.

Из чего состоит госпиталь?

Полевой госпиталь представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, включающую в себя высококачественное медицинское оборудование и укрытия для него. В систему входят отделение неотложной помощи, сортировочная, операционная, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационная и аптека.

[ + – ] В госпителе будет все необходимое для оказания экстренной помощи

Rheinmetall также поставит палатки и необходимую инфраструктуру для автономной работы госпиталя. В палатках разместятся администрация и персонал, также в них будут помещения для ухода за ранеными, подготовки к операции, сортировки и зона ожидания. Помимо этого в систему входят вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и технической воды, кислорода, электропитания, а также дезактивационная палатка.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он также заявил, что Украина станет членом Евросоюза, поэтому бизнесу будет выгодно инвестировать в нее.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине 20 млн евро на покупку оборудования для ликвидации последствий российских ракетных ударов по критической инфраструктуре.