Під ключ: Німеччина передасть ЗСУ сучасний мобільний госпіталь вартістю 9 мільйонів євро

До системи госпіталю входять відділення невідкладної допомоги, сортувальна, операційна, відділення інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційна та аптека.

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Німецька компанія Rheinmetall повідомила, що за підтримки уряду ФРН у 2023 році поставить ЗСУ сучасний польовий госпіталь "під ключ". У компанії уточнили, що у вересні Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочірнє підприємство Rheinmetall, отримало від Міністерства оборони України замовлення вартістю 9 млн євро. У цю суму, крім обладнання, входить навчання медиків роботі з системою.

З чого складається госпіталь?

Польовий госпіталь є комбінованою наметово-контейнерною системою, що включає високоякісне медичне обладнання та укриття для нього. В систему входять відділення невідкладної допомоги, сортувальна, операційна, відділення інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційна та аптека.

[ + – ] У госпіталі буде все необхідне для надання екстреної допомоги

Rheinmetall також поставить намети та необхідну інфраструктуру для автономної роботи госпіталю. У наметах розмістяться адміністрація та персонал, також у них будуть приміщення для догляду за пораненими, підготовки до операції, сортування та зона очікування. Крім цього до системи входять допоміжні контейнери для санітарії, транспорту, питної та технічної води, кисню, електроживлення, а також дезактиваційний намет.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв передати Україні ще три системи ППО IRIS-T. Він також заявив, що Україна стане членом Євросоюзу, тому бізнесу вигідно інвестуватиме в неї.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить Україні 20 млн євро на купівлю обладнання для ліквідації наслідків російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі.