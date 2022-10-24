Шольц пообіцяв передати Україні ще три системи ППО IRIS-T

Нові зенітно-ракетні комплекси поставлять на озброєння ЗСУ якнайшвидше, запевнив канцлер ФРН.

Related video

Німеччина поставить Україні ще три новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T на додаток до установки, яка вже використовується для протиповітряної оборони. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на відкритті 5-го німецько-українського бізнес-форуму у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

За словами Шольца, російська агресія проти України вказує на необхідність відновлення та захисту українських міст, населених пунктів та об'єктів інфраструктури.

"Тому я радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якнайшвидше", — зазначив він.

Крім цього, Шольц запевнив, що Німеччина, Євросоюз і країни-партнери продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а також допоможуть з відновленням країни після закінчення війни.

Нагадаємо, у Збройних Силах України заявили, що вони першими у світі отримали ЗРК IRIS-T на озброєння. Техніка вже виконує свої завдання на південному напрямку.

22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Німеччину надати більше засобів протиповітряної оборони для боротьби з ракетами та дронами на тлі масованих ударів по критичній інфраструктурі з боку військ Росії.