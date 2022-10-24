Шольц пообещал передать Украине еще три системы ПВО IRIS-T

Новые зенитно-ракетные комплексы будут поставлены на вооружение ВСУ как можно скорее, заверил канцлер ФРГ.

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Германия поставит Украине еще три новейших зенитно-ракетных комплекса IRIS-T вдобавок к установке, которая уже используется для противовоздушной обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, передает "Укринформ".

По словам Шольца, российская агрессия против Украины показывает необходимость восстановления и защиты украинских городов, населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

"Поэтому я рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине… Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее", – отметил он.

Помимо этого Шольц заверил, что Германия, Евросоюз и страны-партнеры продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также помогут с восстановлением страны после окончания войны.

Напомним, в Вооруженных силах Украины заявили, что они первыми в мире получили ЗРК IRIS-T на вооружение. Техника уже выполняет свои задачи на южном направлении.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Германию предоставить больше средств противовоздушной обороны для борьбы с ракетами и дронами на фоне массированных ударов по критической инфраструктуры со стороны войск России.