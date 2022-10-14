"Хорошая система": ВСУ рассказали, в каком регионе Украины работает комплекс ПВО IRIS-T

Вооруженные силы Украины первыми в мире получили новейшую немецкую систему IRIS-T и она уже выполняет свои задачи на одном из направлений.

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Поставленная Германией зенитный ракетный комплекс IRIS-T уже используется силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины на южном направлении страны. Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 14 октября, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Что касается IRIS-T, то комплекс этой модификации, которого вообще в мире еще нет, Германия поставляет его первым в Украину. Уже эта система работает в Вооруженных силах где-то там на южном направлении", — сказал представитель ВС.

По словам Игната, украинские войска ожидают поступление остальных таких систем, обещанных Германией. В то же время он отметил, что ФРГ сама должна быть заинтересована в наращивании производства пусковых установок и ракет IRIS-T.

"Действительно, IRIS-T хорошая система, она, хоть и не дальнобойная, но очень перспективная и может работать в едином информационном поле с другими такими системами, как NASAMS и Patriot", — заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ также добавил, что американо-финский комплекс NASAMS обладает хорошим авторитетом в мире и находится на вооружении у 12 стран.

"С этим комплексом может быть легче, что касается поставок в Украину. Он есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у Соединенных Штатов. Нужно просить те страны, которые имеют на вооружении этот комплекс, помочь Украине в том количестве, в котором они могут, чтобы усилить нашу систему ПВО.

Игнат отметил, что в случае успешных поставок западных ЗРК украинские силы ПВО смогут через несколько лет отказаться от использования советской техники.

IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии. Комплекс разработан немецкой оружейной компанией Diehl Defense. ЗРК наземного базирования в первую очередь предназначен для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Комплекс состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной машины и командирской машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Напомним, Германия обещает поставить 4 системы IRIS-T. В свою очередь США работают над отправкой в Украину 2 комплексов ПВО NASAMS.

Тем временем британская газета Financial Times писала о перемещении части систем ПВО на юго-восток для защиты позиций ВСУ.