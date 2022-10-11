США поставят Украине две системы NASAMS уже совсем скоро, — Белый дом

Штаты заинтересованы в как можно скорейших поставках NASAMS Киеву, заверил представитель Вашингтона Джон Кирби. По данным СМИ, этот процесс займет несколько недель.

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Соединенные Штаты работают над ускоренной передачей двух зенитно-ракетных комплексов американско-финского производства NASAMS Украине. Об этом в комментарии журналистам заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По словам Кирби, США собираются поставить Украине первые две системы NASAMS "в самом ближайшем будущем". При этом представитель Белого дома отказался назвать конкретную дату передачи NASAMS, однако отметил, что Вашингтон "определенно заинтересован в ускорении" процесса поставок ЗРК.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщило, что NASAMS будут доставлены в Украину в течение следующих нескольких недель.

Также Кирби в ходе брифинга отметил, что США не ищут конфликта с Россией и не собираются отправлять свой военный контингент на территорию Украины. Представитель Белого дома также добавил, что Вашингтон не хочет, чтобы война в Украине "приобрела ядерное измерение" и не видит для этого причин.

NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс, разработанный в Норвегии совместно с американской компанией Raytheon. Комплекс легко адаптируется для противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Сейчас системы есть на вооружении в Австралии, Чили, Финляндии, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. Дальность огня из комплекса NASAMS — от 2,5 км до 40 км. Также эти ЗРК используются для охраны воздушного пространства над Белым домом.

Напомним, после массированной атаки войск РФ по Украине 10 октября президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Киев получит от Вашингтона системы противовоздушной обороны.

Тем временем СМИ сообщают, что Германия уже передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.