До 16 установок, по 6 ракет в каждой: США передаст Украине две батареи ЗРК NASAMS, — ВСУ
Процесс поставки ЗРК продолжается, в будущем Украине понадобится большее количество таких установок, заявили в Воздушных силах.
Вооруженные силы Украины ожидают поставки из Соединенных Штатов двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут включать до 16 пусковых установок. Процесс передачи вооружения продолжается. Об этом в ходе брифинга во вторник, 27 сентября, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Наши военнослужащие часто общаются с нашими партнерами, изучают технику, которая будет вскоре поставлена на вооружение… Процесс продолжается", — сказал представитель ВС ВСУ.
По словам Игната, такой тип вооружения не может быть передан чрезвычайно быстро, так как этому должен предшествовать ряд решений и государственных соглашений.
"Сам процесс передачи он непростой… NASAMS мобильный, имеет хорошую колесную базу. Шесть ракет в одной установке. Такой комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что в данных условиях чрезвычайно важно", — объяснил Игнат.
Спикер ВС уточнил, что США на начальном этапе должны передать Украине две батареи NASAMS, которая может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет обнаруживать цели. Однако в дальнейшем стоит говорить о поставках Украине большего числа таких ЗРК, подчеркнул Игнат.
NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс, разработанный в Норвегии совместно с американской компанией Raytheon. Комплекс легко адаптируется для противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Сейчас системы есть на вооружении в Австралии, Чили, Финляндии, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. Дальность огня из комплекса NASAMS — от 2,5 км до 40 км.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конгресс США одобрил передачу Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS, однако этого недостаточно, чтобы покрыть потребности страны в обороне.
Перед этим Пентагон заключил контракт на разработку зенитно-ракетной системы NASAMS на сумму $182 млн для передачи Украине.