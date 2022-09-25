США передали Украине ЗРК NASAMS, но этого недостаточно для защиты, – Зеленский

По словам президента, для успешного контрнаступления Киеву необходимы HIMARS, артиллерия и танки. Если Вашингтон поможет Киеву, то это сделают Германия и другие европейские страны.

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Конгресс США одобрил передачу Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS, однако этого недостаточно, чтобы покрыть потребности страны в защите своих гражданских объектов и мирного населения. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью CBS News, отвечая на вопрос о том, какая военная помощь нужна Киеву в настоящее время.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято. Мы получили NASAMS", –– в частности, сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что этого "даже близко не хватит", чтобы защитить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и дома украинцев. По его словам, лишь при гарантиях безопасности граждане страны, выехавшие за рубеж, начнут возвращаться домой, что, в свою очередь, необходимо для восстановления украинской экономики.

Также Зеленский отметил, что Украине для успешного контрнаступления в первую очередь нужны HIMARS и другие РСЗО, а во-вторую –– артиллерия и танки. При этом глава государства считает, что если США передаст танки Киеву, то этому примеру последует Германия и европейские партнеры.

"Не следуйте российским лживым нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять или нацеливаться на Россию, это неправда. Даже если бы мы хотели этого. Наша задача –– защитить свою территорию", –– уточнил президент.

NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс, разработанный в Норвегии совместно с американской компанией Raytheon. Комплекс легко адаптируется для противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Сейчас системы есть на вооружении в Австралии, Чили, Финляндии, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. Дальность огня из комплекса NASAMS — от 2,5 км до 40 км.

Напомним, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense, подразделение Raytheon Technologies, на разработку зенитно-ракетной системы NASAMS на сумму $182 млн. Системы передадут Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.