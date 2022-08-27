Помочь украинскому народу: Пентагон купит для Украины ЗРК NASAMS на сумму в 180 млн долларов

В сообщении сказано, что Пентагон уже заключил контракт с производителем. Система поможет обезопасить небо Украины от крылатых ракет, самолетов и вражеских беспилотников.

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense, подразделение Raytheon Technologies, на разработку зенитно-ракетной системы NASAMS на сумму 182 млн долларов США. Этот комплекс легко адаптируемый для противовоздушной обороны среднего радиуса действия, о чем сказано на сайте компании.

Также в сообщении сказано, что системы передадут Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину", — сказано в заявлении.

Сообщается, что Украина будет одной из дюжины стран мира, которые используют систему NASAMS для отражения угроз с воздуха.

Что такое ЗРК NASAMS?

NASAMS – это передвижной зенитный ракетный комплекс, разработанный в Норвегии совместно с американской компанией Raytheon. Работы по созданию велись в начале 1990-х годов. В апреле 2019 года модернизированная система NASAMS 3 встала на вооружение ВВС Норвегии.

Ранее Фокус писал, что HIMARS станет беспилотным и сможет выпускать по 18 ракет за раз. Инженеры Командного центра развития боевых возможностей армии США по авиации и ракетам (AvMC) создают автономную многодоменную пусковую установку (AML), включающую аппаратные и программные модификации существующей HIMARS, чтобы ею можно было управлять удаленно и управлять автономно.

Еще напомним, что Россия восстановила в Крыму инфраструктуру для ядерного оружия. Армия РФ направила на полуостров спецподразделение, обслуживающее ядерные объекты. Российские ракеты могут прилететь из Крыма в любую европейскую столицу.