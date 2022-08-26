Россия восстановила в Крыму инфраструктуру для ядерного оружия, – Центр оборонных стратегий

Пол словам гендиректора центра Алины Фроловой, армия РФ направила на полуостров спецподразделение, обслуживающее ядерные объекты. Российские ракеты могут прилететь из Крыма в любую европейскую столицу.

Во временно оккупированном Крыму есть все признаки размещения тактического ядерного оружия России. Об этом на пресс-конференции по стратегии деоккупации Крыма рассказала генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

Оккупанты, по оценке Фроловой, нарушают безопасность многих регионов из Крыма. Российские военные восстановили там инфраструктуру для функционирования ядерных вооружений.

Эксперт заметила создание в Крыму специального подразделения в российской армии для обслуживания военных объектов с ядерным оружием.

"Российские ракеты могут достичь из Крыма любой европейской столицы. Влияние опасности РФ чувствуется в Каспийском, Балтийском и Средиземном морях", – отметила специалист

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и после возврата Крыма будет освобождать полуостров от этого типа вооружений, заявила Фролова.

"Все объекты, которые были восстановлены, по хранению, расположению и использованию ядерного оружия, должны быть переведены в другой режим — либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению", — подчеркнула она.

Директор центра считает, что после деоккупации Крым нужно превратить в форпост безопасности Европы.

Ученые-климатологи Ратгерского университета ранее подсчитали, что ядерная война между США и Россией уничтожит большинство продуктовых запасов, от голода умрут более 5 миллиардов человек.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире грозил ядерным ударам по странам Балтии и НАТО. Это стало ответом на возможный запрет на выдачу виз россиянам.

Россия в начале августа решила вывести из-под контроля инспекторов свои объекты по Договору о стратегических наступательных вооружениях.