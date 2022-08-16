При ядерной войне между РФ и США умрут более 5 млрд человек, — исследование

В случае крупного конфликта между двумя странами с голодом столкнутся более 75% населения планеты, подсчитали ученые.

Более 5 миллиардов человек умрут от голода в результате полномасштабной ядерной войны между США и Россией, согласно глобальному исследованию, проведенному учеными-климатологами Ратгерского университета (штат Нью Джерси), в котором оценивается постконфликтное производство сельскохозяйственных культур. Об этом говорится на сайте учреждения.

Исследователи рассчитали распространение блокирующей солнце пыли, которая появится в результате войны, по шести сценариям — пять небольших войн между Индией и Пакистаном и крупная война между США и Россией.

Даже при самом маленьком ядерном сценарии, то есть при локальной войне между Индией и Пакистаном, среднее глобальное производство продовольствия сократится на 7% в течение пяти лет конфликта. В самом крупном сценарии войны — полномасштабном ядерном конфликте между Соединенных Штатов и РФ — среднее глобальное производство снизится примерно на 90% через три-четыре года после боевых действий, утверждают исследователи.

Снижение урожая будет наиболее серьезным в странах средних и высоких широт, в том числе в крупных странах-экспортерах, таких как Россия и США, что может привести к экспортным ограничениям и вызвать серьезные сбои в зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока, говорится в публикации. По словам ученых, при крупной войне более 75% планеты будут голодать в течение двух лет.

Единственным долгосрочным решением в этом случае является Договор ООН о запрете ядерного оружия, который пока был ратифицирован 66 странами, но ни одной из девяти ядерных держав.

Робок сказал, что у исследователей уже более чем достаточно информации, чтобы знать, что ядерная война любого масштаба уничтожит глобальные продовольственные системы, убив при этом миллиарды людей.

"Наша работа ясно показывает, что этим девяти государствам пора прислушаться к науке и остальному миру и подписать этот договор", — говорят исследователи.

Напомним, глава британской военной разведки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл сообщал, что РФ может использовать ядерное оружие при условии поражения в полномасштабной войне против Украины.

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