Россия вывела из-под инспекции США свое ядерное вооружение

Министерство иностранных дел РФ утверждает, что страну вынудили сделать такой шаг и уже пригрозило США принять меры в случае попыток возобновить инспекционную деятельность.

Российская Федерация временно выводит из-под инспекционной деятельности свои объекты по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Информация об этом появилась на сайте МИД России в понедельник, 8 августа.

"Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору", — говорится в официальном сообщении.

Профильное министерство утверждает, что РФ якобы вынудили сделать такой шаг.

Причина — якобы упорное стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории.

В российском МИД также пригрозили, что сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ.

О каком договоре идет речь

Заметим, что Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов.

Именно действие этого документа российский президент Владимир Путин еще 29 января 2021 года продолжил до 5 февраля 2026 года.

Напомним, Россия может применить ядерное оружие против стран НАТО, если почувствует, что прямая атака Альянса на РФ неизбежна. Как считают аналитики Rand Corporation, существует четыре вероятных пути эскалации между РФ и НАТО.

Ранее Фокус рассказывал, что произойдет на Земле, если Россия начнет ядерную войн. Моделирование последствий возможной ядерной войны показывает, что средняя глобальная температура на планете снизится на 10 градусов Цельсия.