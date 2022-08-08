Росія вивела з-під інспекції США своє ядерне озброєння

Міністерство закордонних справ РФ стверджує, що країну змусили зробити такий крок і вже пригрозило США вжити заходів у разі спроб відновити інспекційну діяльність.

Російська Федерація тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності свої об'єкти за Договором про стратегічні наступальні озброєння. Інформація про це з'явилася на сайті МЗС Росії у понеділок, 8 серпня.

"Російська Федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором", — йдеться в офіційному повідомленні.

Профільне міністерство стверджує, що РФ нібито змусили зробити такий крок.

Причина — нібито наполегливе прагнення Вашингтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують наявні реалії, створюють для США односторонні переваги і фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території.

У російському МЗС також пригрозили, що сторонам слід відмовитися від свідомо контрпродуктивних спроб штучно форсувати поновлення інспекційної діяльності з ДСНО.

Про який договір йдеться

Зауважимо, що двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення для кожної із сторін розгорнутих ядерних боєзарядів.

Саме дію цього документа російський президент Володимир Путін ще 29 січня 2021 продовжив до 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Росія може застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, якщо відчує, що пряма атака Альянсу на РФ неминуча. Як вважають аналітики Rand Corporation, існує чотири ймовірні шляхи ескалації між РФ і НАТО.

Раніше Фокус розповідав, що станеться на Землі, якщо Росія почне ядерну війну. Моделювання наслідків можливої ядерної війни показує, що середня глобальна температура планети знизиться на 10 градусів Цельсія.