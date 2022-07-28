Радники попередили Пентагон про загрозу ядерного удару РФ по країнах НАТО

Путін може віддати наказ на застосування ядерної зброї, якщо відчує, що прямий конфлікт з Альянсом неминучий, вважають аналітики Rand Corporation.

Росія може застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, якщо відчує, що пряма атака Альянсу на РФ неминуча. Про це йдеться у доповіді аналітиків американського дослідницького центру Rand Corporation, яка виконує замовлення американського уряду та Міністерства оборони США.

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Експерти привели у своїй доповіді чотири ймовірні шляхи ескалації між РФ і НАТО. Для реалізації одного з них, що враховує ймовірність застосування ядерної зброї, потрібне поєднання таких факторів:

посилення політичного тиску в країнах-членах НАТО з метою втручання у війну в Україні;

розгортання додаткових сил Альянсу на східному фланзі країн-членів;

участь добровольців із країн-членів НАТО у війні в Україні;

ослаблення традиційних повноважень Росії з відповіді на вищезазначені небезпеки.

На думку Rand, ці фактори можуть вилитися в таке:

Росія усвідомлює неминучий ризик втручання НАТО у війну в Україні;

ескалація може розпочатися з негайного переходу до ударів із боку РФ по силах чи території країн НАТО;

можливе застосування ядерної зброї.

"Найбільший ризик того, що Росія ухвалить рішення перейти безпосередньо до кінетичного удару (кінетичний удар — евфемізм, що означає застосування військової сили. — ред.) по союзниках по НАТО, буде пов'язаний з тим, що Москва усвідомить неминучість великомасштабних прямих атак НАТО по позиціях військ РФ в Україні", — вважають аналітики.

У доповіді також йдеться, що ризик завдання удару Росією посилюється ще й тим, що запаси звичайних ракет РФ великої дальності суттєво виснажилися під час війни в Україні.

"Якщо Росія переконається, що інтервенція НАТО неминуча, Кремль, відповідно, може або негайно вдатися до своєї нестратегічної ядерної зброї (НСЯО), або зробити це набагато раніше... ніж якби її звичайні можливості не були задіяні", — зазначено у звіті.

У Rand зазначили, що Збройні сили РФ готові до використання НСЯО як засіб ведення бойових дій, незважаючи на тяжкі наслідки, які спричинили б цей крок.

"Війна Росії і НАТО далеко не неминучий результат нинішнього конфлікту. Політики США та їхніх союзників повинні бути стурбовані конкретними шляхами і потенційними тригерами, але вони не повинні діяти виходячи з припущення, що кожен крок спричинить гострі ризики ескалації", — додали в корпорації.

RAND Corporation — американський некомерційний аналітичний центр із питань глобальної політики, створений у 1948 році компанією Douglas Aircraft Company для проведення досліджень та аналізу для Збройних сил США. Він фінансується урядом США та приватними фондами, корпораціями, університетами та приватними особами.

Нагадаємо, раніше цього місяця колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у своїй колонці для Bloomberg висловив думку, що застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, тоді як існують великі ризики використання державою-агресором хімічної зброї в таких містах, як Київ, Одеса чи Львів.

Адмірал у відставці, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Майк Маллен не заперечив того, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю.

Тим часом радник із національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув під час виступу у Вашингтоні зазначив, що через розрив Заходом зв'язків із Росією та Китаєм існує ризик початку ядерного конфлікту.