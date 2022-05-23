Війна в Україні буде довгою і кривавою, — експерт

Адмірал у відставці Майк Маллен дав прогноз щодо характеру війни і також не заперечив ймовірності того, що Путін зрештою застосує ядерну зброю.

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Адмірал у відставці Майк Маллен, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, закликав громадськість готуватися до затяжної та кровопролитної війни в Україні. Про це повідомляє The Washington Post.

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"Я думаю, що вона буде довгою, і вона буде кривавою", — заявив Маллен в ефірі телепрограми This Week With George Stephanopoulos на каналі ABC, зазначивши також, що події, що відбуваються на полях битв в Україні, добре відслідковуються.

Також експерт виділив і події останнього тижня — синхронне подання Швецією і Фінляндією заявок на вступ до НАТО.

За його словами, прагнення приєднатися до НАТО двох скандинавських країн його здивувало тому, що протягом довгих десятиліть ці держави дотримувалися політики неучасті у будь-яких військових союзах. На думку Маллена, це свідчить про те, наскільки серйозно керівники Швеції та Фінляндії стурбовані загрозою, згенерованою Путіним.

Ядерна зброя

Відставний адмірал не вважає, що кроки, здійснені цими країнами, підштовхнуть Кремль до того, щоб натиснути червону кнопку, натомість він каже, що повністю виключити таку ймовірність не можна.

Нагадаємо, що в Росії знову погрожують ядерною зброєю та обіцяють поставити на чергування 50 ракет стратегічного комплексу "Сармат". За словами голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, у місцях влучення цих ракет залишаться "дуже великі, глибокі та радіоактивні" вирви, тому "агресорам варто розмовляти з Росією ввічливіше".

Раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих російських солдат в Україні вже не менша, ніж за всі 9 років Афганської війни. Такі дані наводить британська розвідка. Серед основних причин називається погана тактика, погана підтримка з повітря, нестача гнучкості та командний підхід, що призводить до повторення помилок.