Война в Украине будет долгой и кровавой, — эксперт

Адмирал в отставке Майк Маллен дал прогноз относительно характера войны и также не исключил вероятности того, что Путин в конечном итоге применит ядерное оружие.

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Адмирал в отставке Майк Маллен, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США, призвал общественность готовиться к затяжной и кровопролитной войне в Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

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"Я думаю, что она будет долгой, и она будет кровавой", — заявил Маллен в эфире телепрограммы This Week With George Stephanopoulos на канале ABC, отметив также, что происходящие события на полях сражений в Украине хорошо отслеживаются.

Также эксперт выделил и события последней недели — синхронную подачу Швецией и Финляндией заявок на вступление в НАТО.

По его словам, стремление присоединиться к НАТО двух скандинавских стран его удивило потому, что на протяжении долгих десятилетий эти государства придерживались политики неучастия в каких бы то ни было военных союзах. По мнению Маллена, это свидетельствует о том, насколько серьезно руководители Швеции и Финляндии обеспокоены угрозой, сгенерированной Путиным.

Ядерное оружие

Отставной адмирал не считает, что шаги, предпринятые этими странами, подтолкнут Кремль к тому, чтобы нажать красную кнопку, вместе с тем он говорит, что полностью исключить такую вероятность нельзя.

Напомним, что в России вновь угрожают ядерным оружием и обещают поставить на дежурство 50 ракет стратегического комплекса "Сармат". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в местах попадания этих ракет останутся "очень большие, глубокие и радиоактивные" воронки, поэтому "агрессорам стоит разговаривать с Россией повежливее".

Ранее Фокус сообщал, что количество погибших российских солдат в Украине уже не меньше, чем за все 9 лет Афганской войны. Такие данные приводит британская разведка. В числе основных причин называется плохая тактика, плохая поддержка с воздуха, недостаток гибкости и командный подход, который ведет к повторению ошибок.